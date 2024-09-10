Королева Дании восхищена отреставрированными дворцами Санкт-Петербурга
Москва, 6 сентября, 2011, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, начинается визит королевы Дании
Это ее второе посещение нашей страны. Предыдущий визит состоялся почти 40 лет назад. О своих ожиданиях в связи с предстоящим визитом королева Дании ранее рассказала на аудиенции для российских журналистов.
"Я возвращаюсь в вашу страну спустя столько лет, после того, как она пережила столь значительные перемены, - рассказала российским журналистам королева Дании. - Я очень рассчитываю, что мне удастся посмотреть, каким стало все то, что я видела во время моего первого визита. С тех пор мой супруг бывал в Санкт-Петербурге дважды. Сюда приезжали мои друзья и члены королевской семьи. Благодаря этому я видела чудесные фотографии, видела, как вы реставрируете великолепные дворцы, старые дома и другие подобные места в Санкт-Петербурге и, конечно же, в
Накануне визита королевы стало известно, что жители подмосковного города Железнодорожный намерены встретить монаршую особу акциями протеста. Королева, передает "Эхо Москвы", собирается посетить город, где расположен завод одной из датских компаний. В свою очередь, местные жители рассчитывают передать ей письмо, в котором описаны проблемы города Железнодорожный. Люди жалуются на своего мэра и других городских руководителей.