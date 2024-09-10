Москва, 6 сентября, 2011, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, начинается визит королевы Дании Маргарете II в Россию, сообщает "Эхо Москвы" .

Это ее второе посещение нашей страны. Предыдущий визит состоялся почти 40 лет назад. О своих ожиданиях в связи с предстоящим визитом королева Дании ранее рассказала на аудиенции для российских журналистов.

"Я возвращаюсь в вашу страну спустя столько лет, после того, как она пережила столь значительные перемены, - рассказала российским журналистам королева Дании. - Я очень рассчитываю, что мне удастся посмотреть, каким стало все то, что я видела во время моего первого визита. С тех пор мой супруг бывал в Санкт-Петербурге дважды. Сюда приезжали мои друзья и члены королевской семьи. Благодаря этому я видела чудесные фотографии, видела, как вы реставрируете великолепные дворцы, старые дома и другие подобные места в Санкт-Петербурге и, конечно же, в Москве . Я думаю, меня ждет много интересного из того, что я не видела много лет".

Накануне визита королевы стало известно, что жители подмосковного города Железнодорожный намерены встретить монаршую особу акциями протеста. Королева, передает "Эхо Москвы", собирается посетить город, где расположен завод одной из датских компаний. В свою очередь, местные жители рассчитывают передать ей письмо, в котором описаны проблемы города Железнодорожный. Люди жалуются на своего мэра и других городских руководителей.