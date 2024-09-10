Москва, 10 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Почти полтора грамма наркотиков прятала в нижнем белье блогер Анастасия Остроухова, задержанная полицейскими на Мясницкой улице в Москве. Об этом сообщил 10 сентября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Petrov Sergey/Global Look Press

Накануне около шести утра дорожные инспекторы остановили такси, в котором ехала 26-летняя Остроухова. Пассажирка заметно нервничала и суетилась.

При личном досмотре у неё в нижнем белье нашли полиэтиленовый пакетик со светлым порошком массой 1,42 грамма. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество.

По словам девушки, наркотик она хранила для личного употребления. Порошок изъяли из незаконного оборота.

Остроухова ведёт блог в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на который подписаны около 600 тыс. человек. Девушка часто публикует свои фотографии в купальниках и нижнем белье.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Москве на улице Антонова-Овсеенко задержали с наркотиками актёра из сериала «Триггер» Анатолия Руденко. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором он ехал, и решили проверить пассажира, так как тот занервничал. В районе паха у него нашли пакетик с запрещённым веществом весом 0,57 грамма. При этом Руденко уверял, что нашёл пакетик во время прогулки с собакой и не знал, что это за вещество.