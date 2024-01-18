Москва, 18 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Актёр Анатолий Руденко прятал наркотическое средство в трусах. Об этом 18 января сообщает Telegram-канал «112».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Актер Анатолий Руденко

По его данным, пакетик с порошком был приклеен скотчем к телу актёра в районе паха.

«Сам актёр уверяет, что нашёл запрещёнку во время прогулки с собакой и даже не знал, что внутри», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вес наркотика 0,57 грамма, вещество было изъято, с актёром проводятся следственные действия.

Известность российскому актёру театра и кино Анатолию Руденко принесли роли в сериалах «Две судьбы», «Каменская», «Триггер» и «Возвращение Мухтара».

Как передавало ИА Регнум, звезду сериала «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве с наркотическим средством. Отмечается, что поздно вечером 17 января сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антонова-Овсеенко, поскольку пассажир занервничал, то его также решили досмотреть.

В Москве был задержан актёр Богдан Кибалюк, известный по сериалу «Склифосовский» (8-й сезон). Силовики на маршруте патрулирования задержали актёра недалеко от автосалона «Рольф Волгоградский» в районе Остаповского проезда. Это произошло глубокой ночью — приблизительно в 2:30 мск. У актёра обнаружили, по версии силовиков, наркотическое вещество. Препарат направили на экспертизу, Кибалюка задержали.