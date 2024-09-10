Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Жителей дома в Раменском, который пострадал из-за ударов украинских беспилотников, отселят на несколько месяцев, заявил 10 сентября генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов на встрече с пострадавшими жильцами.

РИА Новости / Илья Питалев

«Абсолютно точно будут подлежать отселению 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й этажи. Вам администрация поможет вынести всю мебель, и в этих квартирах заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома», — сказал он.

Николов уточнил, что во время ремонтных работ не будет соблюдаться режим тишины.

Как передавало ИА Регнум, в результате ночной атаки беспилотников в городе Раменское пострадали восемь человек. По словам губернатора Московской области Алексея Воробьёва, угрозы для жизней пострадавших нет.

Ранее он уточнял, что в доме на Спортивном проезде, куда попал один из беспилотников, погибла 46-летняя женщина. После удара в этом доме загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Ещё один дрон попал в дом на Высоковольтной улице и повредил квартиру на 9-м этаже.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской областью. Всего над российскими регионами перехватили 144 дрона, в том числе 72 в Брянской области, 14 в Курской, 13 в Тульской, восемь в Белгородской, семь в Калужской, пять в Воронежской, четыре в Липецкой области и один в Орловской.