Москва, 10 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Россия должна быть готова отразить возможную агрессию на любых направлениях, в том числе в море. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам командно-штабных учений «Океан-2024».

Владимир Казаков / POOL / РИА Новости

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооружённые силы — обеспечивать надёжную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», — отметил президент, добавив, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.

Российский лидер проинформировал о продолжении укрепления военно-морского флота России, включая его ядерную составляющую. Россия сделает всё возможное для сохранения стратегической стабильности в мире, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов. В мероприятии задействуют более 400 кораблей и подлодок.