Ново-Огарево, Московская область, 10 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи выступил с обращением к участникам учений группировки Военно-морского флота РФ «Океан-2024». Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

Президент поблагодарил участников учений за службу и отметил, что в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближенные к боевым, задачи.

«Уважаемые товарищи, прежде всего, хотел бы приветствовать и поблагодарить за службу всех участников стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Сегодня начинается его активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи», — сказал глава государства.

Путин отметил, что цель учений — детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

Кроме того, в рамках учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружения, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

«Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. Сегодня — в условиях роста геополитической напряжённости в мире — это особенно важно», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ сообщило, что в учении Военно-морского флота России «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Уточнялось, что будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».