Москва, 10 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по бойцам и технике ВСУ в Курской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области» — сказано в публикации оборонного ведомства.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи наносили удар авиационными ракетами по разведанным. После применения оружия российские военные выпустили тепловые пушки. По информации авианаводчика, все цели были уничтожены.

1 сентября экипажи Ка-52М ВС России также уничтожили личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Минобороны опубликовало кадры, как экипаж авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной техники украинских войск в приграничном районе Курской области.