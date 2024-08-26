Москва, 26 августа, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Экипаж авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ/ТАСС

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении министерства, которое подкреплено видео.

В Минобороны добавили, что после того, как разведка подтвердила, что личный состав и техника ВСУ уничтожены, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по позициям украинских войск в приграничном районе Курской области. Удар наносился модернизированными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заранее выявленным позициям противника.

21 августа в ведомстве сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35М ударом неуправляемых авиационных ракет С-8 поразил скопление живой силы и бронированную военную технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.