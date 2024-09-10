Тбилиси, 10 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок.

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«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь», — сказала она в интервью французскому изданию Le Figaro.

Зурабишвили добавила, что если предложенный ей план действий в случае победы на выборах заработает, то она готова быть переговорщиком с европейскими партнерами Тбилиси.

Во время интервью Зурабишвили обвинила правительство в том, что оно «пытается оторвать страну от Европы и поместить под протекторат России». По её мнению, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» своими действиями, в том числе принятием закона об иноагентах, сделала выбор в пользу сближения с Москвой. Помимо этого, она назвала предстоящие 26 октября парламентские выборы экзистенциальными и решающими европейское будущее страны.

В соответствии с избирательным законодательством Грузии, следующие президентские выборы в Грузии пройдут 5 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 26 октября 2024 года в Грузии запланированы выборы в парламент страны. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы будут проходить в условиях внешнего вмешательства. При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конечном итоге никакого влияния не окажут на итоги голосования.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России 9 июля заявили, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые состоятся 26 октября. Отмечается, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».