Минск, 10 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал политическим оппонентам бороться на президентских выборах, а не на улице. Об этом он заявил в ходе совещания об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.

President.gov.by

«Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или ещё что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулемётов, без автоматов и без санкций», — передаёт его слова белорусское агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что оппонентам следует рассказать о своих планах, а также привести конкретные факты, чтобы люди знали их позицию. Помимо этого он заявил, что во время выборов обрушатся новые информационные потоки «всякой грязи».

По его словам, в социальных сетях уже появляется информация о дате предстоящих выборов.

«То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счёт», — добавил он.

Глава государства напомнил, что следующие выборы президента Белоруссии, согласно конституции, должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что у страны будет новый глава государства.

Ранее Лукашенко рассказал, что лидеры белорусской оппозиции обсуждают с политиками Запада возможность передачи Польше части территории республики, а также присоединение к Белоруссии части западных российских регионов. Согласно этим планам, к Белоруссии должны присоединиться части Смоленской, Псковской и Брянской областей России.