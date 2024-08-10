Минск, 10 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что у страны будет новый глава государства. Об этом белорусский лидер заявил 10 августа во время общения с населением агрогородка Городище Шкловского района.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Одна из жительниц озвучила просьбу о том, чтобы Лукашенко баллотировался на новый президентский срок.

«Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу <…> Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — процитировало президента издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер добавил, что должен оставить преемнику мирную страну.

Как сообщало ИА Регнум, шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.

Следующие выборы президента Белоруссии намечены на 2025 год. Точная дата пока не назначена. В феврале этого года Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.