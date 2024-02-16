Минск, 16 февраля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Лидеры белорусской оппозиции обсуждают с западными политиками возможность передаче Польше части территории республики и одновременно — присоединения к Белоруссии части западных российских регионов, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

К Польше, согласно этим планам оппозиции, должен присоединиться весь запад Белоруссии от Минска, а к Белоруссии — части Смоленской, Псковской и Брянской областей России, сказал Лукашенко.

Власти Белоруссии категорически не согласны с таким подходом, добавил он.

«Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно (Вильнюс — Прим. ред.), ни на Белосточчину (регион у города Белосток на востоке Польши — Прим. ред.), ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли», — цитирует Лукашенко агентство «Белта».

Новость дополняется.