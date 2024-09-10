Москва, 10 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки шесть атак ВСУ в направлении четырёх населённых пунктов в Курской области, сообщили 10 сентября в Министерстве обороны РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что подразделениями группировки войск «Север» отражены шесть атак ВСУ в направлении населённых пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька.

«Сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.