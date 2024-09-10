Минск, 10 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2025 года необходимо провести очередное Всебелорусское народное собрание, на котором будет представлена стратегия работы на пятилетку. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА».

President.gov.by

«Надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание», — отметил он, добавив, что власти должны представить людям стратегию на пятилетку, а также определить основные направления развития страны.

По его словам, президентские выборы 2025 года должны закончить формирование обновлённой политической системы страны.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января президент России Владимир Путин и его белорусский коллега подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы. По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства стороны подписали соответствующие документы. В этот же день лидеры государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года.