Ивано-Франковск, Украина, 10 сентября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Ивано-Франковске в ближайшее время могут появиться «языковые инспекторы» из-за распространения русского языка в городе, заявил мэр Руслан Марцинкив.

Студенты сжигают «негерманские» сочинения и книги на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933

«Русского языка в городе стало больше. Это проблема для нашего государства», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Страна. ua».

Подробности работы инспекторов мэр не рассказал. По его словам, эта информация появится после начала их деятельности.

Ранее замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, как её преследовала СБУ за занятия, посвящённые русскому языку и русской культуре, когда регион находился под контролем Киева. Женщина в том числе провела 1,5 месяца в одиночной камере, её обвиняли в госизмене.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.