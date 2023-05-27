Киев, 27 мая, 2023, 19:07 — ИА Регнум. На севере Украины из библиотек изъяли порядка 390 тыс. книг на русском языке. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Суспильне» («Общественное») со ссылкой на директора департамента культуры Черниговской администрации области Людмилу Замай.

Евгений Самарин/РИА Новости Библиотека

Русскоязычные издания были списаны в рамках проекта по дерусификации.

«За 2022–2023 год в Черниговской области в библиотеках списали почти 390 тыс. книг на русском языке», — говорится в информации.

Сообщается, что в каждом учреждении создана специальная комиссия, которая определяет книги для списания. По словам Замай, в областной библиотеке имени Короленко на русскоязычные книги приходилось более 70% всего фонда.

Уточняется, что в «санкционные списки попали»: Пушкин, Крылов, Чехов, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Бунин, Блок, Достоевский и другие.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что на Украине в рамках программы дерусификации в 2022 году библиотеки списали свыше 20 млн книг на русском языке. Отмечается, что после этого с полок были убраны произведения авторов, которые поддерживают Россию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах.