Киев, 27 мая, 2023, 19:07 — ИА Регнум. На севере Украины из библиотек изъяли порядка 390 тыс. книг на русском языке. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Суспильне» («Общественное») со ссылкой на директора департамента культуры Черниговской администрации области Людмилу Замай.

Украинские СМИ сообщили об изъятии из библиотек Черниговской области 390 тысяч книг на русском языке
Евгений Самарин/РИА Новости
Библиотека

Русскоязычные издания были списаны в рамках проекта по дерусификации.

«За 2022–2023 год в Черниговской области в библиотеках списали почти 390 тыс. книг на русском языке», — говорится в информации.

Сообщается, что в каждом учреждении создана специальная комиссия, которая определяет книги для списания. По словам Замай, в областной библиотеке имени Короленко на русскоязычные книги приходилось более 70% всего фонда.

Уточняется, что в «санкционные списки попали»: Пушкин, Крылов, Чехов, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Бунин, Блок, Достоевский и другие.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что на Украине в рамках программы дерусификации в 2022 году библиотеки списали свыше 20 млн книг на русском языке. Отмечается, что после этого с полок были убраны произведения авторов, которые поддерживают Россию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах.