Херсон, 29 апреля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, что, когда регион был под контролем киевского режима, она провела полтора месяца в изоляторе СБУ за то, что вела занятия, посвящённые русскому языку и русской культуре. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном 29 апреля Херсонским агентством новостей.

Соцсети Татьяна Кузьмич

Она отметила, что была уверена в победе справедливости, но переживала о своей семье, и это было самым сложным.

«Сложным для меня было то, как мои близкие люди это переживают. Вот это было для меня сложно», — рассказала Кузьмич.

Украинские силовики держали её в одиночной камере и привозили раз в неделю на допрос. Адвокаты на первом допросе предупредили Кузьмич о праве не свидетельствовать против себя, чем она пользовалась. Очередной раз её планировали вызвать 24 февраля 2022 года.

Кузьмич также рассказала, что перед арестом в её доме в течение шести часов проводили обыск. На неё также давили, пытаясь убедить, что она совершила преступление. Женщину обвиняли в госизмене.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 октября 2023 года заявил, что киевский режим стремился истребить русскую культуру на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, когда контролировал их. Глава государства напомнил, что украинские власти фактически пытаются запретить русский язык.

В марте 2024 года Путин заявил, что Россия, проводя СВО на Украине, защищает своих людей, проживающих на её исторических землях. Он напомнил, что Москва после распада СССР не раз предлагала выстроить в Европе отношения в сфере безопасности, но интересы РФ отказывались учитывать.