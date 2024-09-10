Анапа, Краснодарский край, 10 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Военный корреспондент Юрий Котенок обратился к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, заступившемуся за участников драки в Анапе, и задал ему два вопроса.

Сергей Бобылев/РИА Новости Апти Алаудинов

«Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажёров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин — русских?» — написал Котенок у себя в Telegram-канале.

Военкор отметил, что в деле с дракой необходимо руководствоваться исключительно законом, и в случае, если будет выявлен факт оскорблений по национальном признаку, то доказательство этого необходимо будет предъявить общественности.

Как сообщало ИА Регнум, драка с участием двоих уроженцев Чеченской Республики произошла 3 сентября в Анапе в кафе «Клим». По утверждению Алаудинова, потасовку якобы спровоцировала девушка, которая нагрубила уроженцу Чечни за то, что тот захотел с ней познакомиться.

Командир спецназа также заявил, что участников драки арестовали на два месяца. Им грозит тюремное заключение.