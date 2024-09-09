Анапа, Краснодарский край, 9 сентября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. О причинах драки, произошедшей 3 сентября, с участием двоих уроженцев Чеченской Республики в Анапе в кафе «Клим» рассказал в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Их арестовали на два месяца. Следователь сказал, что они сядут на семь лет», — прокомментировал офицер инцидент.

Алаудинов добавил, что потасовку якобы спровоцировала девушка, нагрубившая уроженцу Чечни, который хотел с ней познакомиться.

Как сообщало ИА Регнум, после массовой драки в посёлке Афипский Краснодарского края, произошедшей 7 сентября, были арестованы 12 человек. По данным пресс-службы администрации района, конфликт начался на бытовой почве, мужчины поссорились из-за девушки. На место быстро прибыли правоохранители и остановили драку, зафиксировав, кто в ней участвовал. Сведений о получении серьёзных травм в ходе инцидента нет.

Расследование дела контролирует прокуратура Краснодарского края. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.