Москва, 10 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Музыкант Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара беспилотника по дому в подмосковном Раменском. Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

Кадр из видео

«Это Раменское, Высоковольтная. Моя самая первая квартира, я давно сюда не приезжал. Просто сегодня ночью заехал поспать здесь», — написал он в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На опубликованных кадрах видно балкон, в котором выбиты все стёкла, а также залетевшие в комнату осколки. Кроме того, музыкант показал вид на соседний дом, в котором выбиты стёкла на балконах и есть следы сажи от пожара. Рэпер рассказал, что около 2:30 ночи он слышал звуки шести взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после атаки беспилотника повреждены 54 квартиры жилого дома.