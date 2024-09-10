Воробьев сообщил, что удар БПЛА не повредил конструкции дома в Раменском
Воробьев: в пострадавшем от БПЛА доме в Раменском повреждены 54 квартиры
Москва, 10 сентября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском после атаки беспилотника повреждены 54 квартиры жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы», — написал он, добавив, что несущие конструкции здания остались целы.
По его словам, всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.
Воробьев сообщил, что после атаки в Раменском остались обломки беспилотника, которые необходимо разминировать.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника в Подольском городском округе.