Вашингтон, 2 августа, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что он координирует процессы на Украине, но не принимает участия в каждом из них. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

TASS /EPA/IDA MARIE ODGAARD Андрей Ермак

«Я не участвую в каждом процессе, я только координирую», — заявил он.

Ермак добавил, что гордится тем, что Зеленский спрашивает его мнение. По словам руководителя офиса, глава киевского режима делает это, потому что он «добивается результатов».

2 августа в ходе интервью Ермак отметил, что конфликт по Украине необходимо завершить как можно скорее для достижения справедливого мира. Он отметил, что на предстоящем саммите в одной из стран Глобального Юга могут появиться предпосылки для прекращения боевых действий. Кроме того, Ермак пояснил важность участия во встречи Китая, так как, по его словам, Пекин способен оказать влияние на Москву.

17 июня корреспондент телеканала France 24 Гулливер Крегг отметил, что Зеленский и Ермак не убедили в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже граждан своей страны, которые обвинили их в провале мероприятия. Журналист добавил, что, по мнению экспертов, идея этого мероприятия на самом деле заключалась в проведении саммита по поддержке Украины, но представителям власти не удалось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга.

4 августа президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт невозможно завершить через посредников. Он добавил, что Россия всегда выступала за проведение переговоров и никогда от них не отказывалась. Он также исключил возможность прекращения огня на Украине без достижения тех договорённостей, которые будут приемлемы для РФ.