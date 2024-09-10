Москва, 10 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Индексация зарплат в октябре бюджетникам стала традиционной — в этом году повышение получат около двух млн работников этой сферы. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

40.мвд.рф Зарплата

По распоряжению правительства РФ с 1 октября на 5,1 процента повысят зарплату тем, у кого работодателем является государство, а организация финансируется из федерального бюджета.

В 2024 году на индексацию зарплат бюджетникам направят 359 млрд рублей.

По словам эксперта, повышение зарплат коснется работников вузов и школ, медицинской и научной сферы, федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. В связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — акцентировала эксперт.

Иванова-Швец добавила, что в частных структурах зарплаты должны тоже индексировать, но без привязки к установленному государством графику. Это обязаны делать предприятия любой формы собственности согласно внутренним локальным документам.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в России вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат. За первые два часа работы предусматриваются выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом определённые размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха.

По данным Росстата на 28 августа, реальные (с учётом уровня инфляции) зарплаты россиян в июне увеличились на 6,2% в годовом выражении.