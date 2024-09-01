Москва, 1 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. С 1 сентября в России вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат, сообщается на официальном сайте правовой информации.

Ника Егорова

Согласно документу, указанные изменения коснулись статьи 152 Трудового кодекса РФ.

«Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — уточняется в законе.

Теперь за первые два часа работы предусматриваются выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом определённые размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха. При этом оно должно быть не меньше того, что было отработано сверхурочно.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 28 августа, реальные (с учётом уровня инфляции) зарплаты россиян в июне увеличились на 6,2% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за указанный месяц составила 89,145 тыс. рублей. Без учёта уровня инфляции рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 15,3%.

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он распорядился обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.