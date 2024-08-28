Москва, 28 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Реальные (с учётом уровня инфляции) зарплаты жителей России в июне увеличились на 6,2% в годовом выражении, следует из опубликованных 28 августа данных Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сравнении с показателем за май 2024 года реальные зарплаты россиян увеличились на 2,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плана работников организаций в июне составила 89,145 тыс. рублей. Без учёта уровня инфляции рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 15,3%.

Также 28 августа Росстат повысил с 4,4% до 5% оценку роста промышленного производства в России. В первые семь месяцев 2024 года рост составил 4,8%.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты россиян в реальном выражении в период с января по май выросли более чем на 10%.

Глава государства также подчеркнул, что в стране сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%. Рост заработных плат и экономики в целом положительно отражается на бюджете, с января по июль доходы федерального бюджета составили около 20 трлн рублей, что на 36% больше, чем годом ранее, отметил президент.

В мае Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он поручил обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.