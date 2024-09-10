Киев, 10 сентября, 2024, 04:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 10 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Киева в 04:03 мск.

В 04:15 воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли удар по складу с боекомплектом для ВСУ в пригороде Харькова, за взрывом последовала продолжительная детонация. Об этом 8 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России. По данным высокопоставленного военного источника, в результате ракетного удара погибли и получили ранения около 500 военных специалистов, в том числе наёмники из Польши, Франции, Германии и Швеции.