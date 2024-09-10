Анапа, Краснодарский край, 10 сентября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Военный корреспондент Юрий Котенок обратился к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову после того, как генерал-майор выступил в защиту участников драки в Анапе, среди которых были уроженцы Чечни.

Иван Шилов ИА Регнум

В Telegram-канале военкор задал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ два вопроса.

«Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажёров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин — русских?» — поинтересовался журналист.

Котенок считает, что участников драки нужно привлечь к ответственности по закону, а после изучения обстоятельства конфликта должны быть представлены общественности.

Как сообщало ИА Регнум, драка с участием двоих уроженцев Чеченской Республики произошла 3 сентября в Анапе в кафе «Клим». Алаудинов заявил, что потасовку якобы спровоцировала девушка, нагрубившая чеченцу, который хотел с ней познакомиться. По словам командира спецназа «Ахмат», уроженцев Чечни арестовали на два месяца, им грозит тюремное заключение.