Газа, Палестина, 10 сентября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. В результате удара Израиля по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа предварительно известно о 40 погибших и 60 пострадавших. Об этом сообщил палестинский телеканал «Аль-Акса». Атаку ЦАХАЛ назвали «израильской бойней».

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Помимо погибших и раненных, ударом Израиля были снесены 20 палаток с беженцами.

Как отмечает телеканал, поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются в сложных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по скоплению командиров высокого ранга из палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе посреди гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис.

По информации Армии обороны Израиля, террористические организации в секторе Газа продолжают систематически использовать гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, включая гуманитарную зону в Хан-Юнисе, для своих акций против израильских военных.

В результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа за сутки погиб по меньшей мере 31 палестинец, об этом написало 8 сентября издание Al Jazeera.