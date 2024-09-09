Тель-Авив, Израиль, 10 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по скоплению командиров высокого ранга из палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе посреди гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Израильские военные подчеркнули, что перед ударом предприняли все меры для снижения риска причинения вреда мирному населению, включая использование точных боеприпасов и наблюдение с воздуха.

По информации Армии обороны Израиля, террористические организации в секторе Газа продолжают систематически использовать гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, включая гуманитарную зону в Хан-Юнисе, для своих акций против израильских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа за сутки погиб по меньшей мере 31 палестинец, об этом написало 8 сентября издание Al Jazeera.