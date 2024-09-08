Газа, Палестина, 8 сентября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. В течение прошедших суток в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погиб по меньшей мере 31 палестинец. Об этом в воскресенье утром, 8 сентября, сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По меньшей мере 31 палестинец был убит в результате израильских нападений на территории сектора Газа в субботу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрелов северных, центральных и южных районов палестинского анклава погибли в том числе женщины и дети.

Согласно данным палестинского министерства здравоохранения от 4 сентября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ погибли более 40,8 тысячи человек, в том числе почти 16,5 тысячи детей. По меньшей мере 94,4 тысячи человек получили ранения, ещё более 10 тысяч считаются пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что при обстрелах сектора Газа 24 августа погиб по меньшей мере 71 человек. 18 августа в управлении гражданской обороны сектора Газа заявили, что около 8 240 граждан насильно похищены Израилем. Также утверждается, что с кладбищ на территории палестинского анклава были похищены около 2,2 тысячи тел погибших в результате атак ЦАХАЛ.