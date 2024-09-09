Москва, 9 сентября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 9 сентября на сайте Кремля.

ТАСС/Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, в размере 10 тысяч рублей независимо от факта родства таких лиц с ребёнком, предусмотрев ежегодную индексацию данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год и определив порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами», — сказано в документе.

Российский лидер 8 июля призвал индексировать выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития и поприветствовал идею того, чтобы средства можно было перечислять не только матери, но и бабушке, если она занимается уходом за ребёнком. Глава государства также указал на необходимость индексирования таких выплат.