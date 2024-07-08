Москва, 8 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Индексацию выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями привяжут к инфляции. Об этом 8 июля после встречи президента России Владимира Путина с семьями ― победителями конкурса «Это у нас семейное» на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты», — пояснила заместитель председателя правительства.

Российский лидер 8 июля призвал индексировать выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития и поприветствовал идею того, чтобы средства можно было перечислять не только матери, но и бабушке, если она занимается уходом за ребёнком. Глава государства также указал на необходимость индексирования таких выплат.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы семьям выплачивали неиспользуемые остатки материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов госвыплат. Повышение затронуло более 20 млн получателей. В 2024 году коэффициент индексации составил 1,074.

Также проиндексировали маткапитал. Выплаты на первого ребёнка составят 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребёнка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.