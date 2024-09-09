Хельсинки, 9 сентября, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Начало спецоперации на Украине стало шоком, этот конфликт повлёк за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны страны с конца Второй мировой войны, заявил командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола, слова которого приводит общественный вещатель Yle.

ИА Регнум

«Начало спецоперации на Украине стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить», — заявил он.

Яаккола добавил, что Финляндия вступила в НАТО в самое подходящее время. Он добавил, что точные состав и численность войск НАТО, которые будут размещаться на финской территории, пока неизвестны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать угрозы для безопасности, якобы исходящие со стороны Москвы, и уклоняется от прямого диалога с российскими пограничными службами. Она отметила, что Хельсинки действует в духе возврата к временам Холодной войны и занимается возведением новых разделительных линий на европейском континенте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 24 января 2024 года МИД России прекратил действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Тогда стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Соглашение было бессрочным, у каждой из сторон было право остановить его действие.