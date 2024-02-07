Москва, 7 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Финляндия не хочет обсуждать с Россией угрозы для безопасности страны якобы исходящие со стороны Москвы и уклоняются от прямого диалога пограничных служб. Об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявления Хельсинки о невозможности открыть границы с Россией не новы, подчеркнула дипломат. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, такая позиция продиктована политизированным подходом властей страны к вопросам обеспечения функционирования совместной границы.

«Подобные шаги в духе возврата к временам холодной войны являются ничем иным, как возведением новых разделительных линий на европейском континенте», — указала в беседе с «РИА Новости» дипломат.

При этом она подчеркнула, что дальнейшая ответственность за это решение полностью лежит на финских властях. Преодолеть сложившуюся «нездоровую» ситуацию на границе, можно только путём прямого и конструктивного диалога пограничных служб двух государств, однако власти Финляндии от него уклоняются, констатировала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, отношения между Финляндией и Россией начали портиться в 2022 году, когда Хельсинки поддержал антироссийские санкции Запада. В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО.

В ноябре власти Финляндии закрыли КПП на границе с Россией, объяснив такое решение «наплывом беженцев». При том, что большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такие действия Финляндии, заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

С 24 января Министерство иностранных дел РФ прекратило соглашение о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Соглашение было бессрочным, каждая из сторон имела право остановить его действие.

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман 31 января выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Россией и рекомендовала открыть пропускные пункты.

Премьер-министр Петтери Орпо 3 февраля заявил, что руководство Финляндии не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Вместе с тем он указал на необходимость разработать способы по предотвращению проникновения нелегалов в страну в то время, пока КПП страны закрыты.