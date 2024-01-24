Москва, 24 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Соглашение о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией прекратило действие с 24 января, сообщило Министерство иностранных дел.

Heikki Saukkomaa /AP/TASS

«Прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», — говорится в сообщении.

Документ о приграничном партнёрстве подписали в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Соглашение было бессрочным, каждая из сторон имела право остановить его действие.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин в октябре 2023 года подписал распоряжение о разрыве соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Он поручил МИД уведомить об этом финскую сторону.

Отношения между Финляндией и Россией начали портиться в 2022 году, когда Хельсинки поддержал антироссийские санкции Запада. В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО.

С 30 ноября 2023 года финские власти Финляндии закрыли КПП на сухопутной границе с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу выразил сожаление, отметив, что это финская сторона решила дистанцироваться от России.