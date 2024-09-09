Москва, 9 сентября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана на саммите БРИКС в Казани будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил 9 сентября «РИА Новости» замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это хорошая возможность, но всё будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутригосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет», — уточнил он.

Руденко также добавил, что вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платёжной системы «Мир» с иранской «Шетаб» идёт в комплексе и будет обсуждаться.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия президент Ирана назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнёром одним из приоритетов внешней политики страны и отметил необходимость ускорить реализацию соглашений, заключённых между двумя странами.

Ранее министр обороны и поддержки вооружённых сил исламской республики Мохаммад Аштиани отметил, что отношения между Россией и Ираном не только углубляются и расширяются, но и выходят на новый уровень.