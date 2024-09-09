В Латвии заявили, что упавший в стране дрон прилетел из Белоруссии
Командующий армией Калниньш: упавший в Латвии дрон прилетел из Белоруссии
Рига, 9 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Упавший в Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии, заявил 9 сентября командующий латвийской армией Леонид Калниньш, слова которого приводит портал TVnet.
«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. Была предоставлена обширная информация от иностранных партнёров по НАТО, и с учётом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал он.
Командующий латвийской армией подчеркнул, что открытой эскалации не отмечено.
Как передавало ИА Регнум, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА. По информации минобороны страны, беспилотный летательный аппарат упал в районе города Резекне.
На следующий день временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина вызвали в министерство иностранных дел Латвии в связи с сообщениями о якобы падении на территории республики российского БПЛА.