Рига, 9 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Упавший в Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии, заявил 9 сентября командующий латвийской армией Леонид Калниньш, слова которого приводит портал TVnet.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнёров по НАТО, и с учётом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал он.

Командующий латвийской армией подчеркнул, что открытой эскалации не отмечено.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА. По информации минобороны страны, беспилотный летательный аппарат упал в районе города Резекне.

На следующий день временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина вызвали в министерство иностранных дел Латвии в связи с сообщениями о якобы падении на территории республики российского БПЛА.