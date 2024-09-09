Москва, 9 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Пассажира авиарейса Варадеро — Москва связали после того, как он в пьяном виде устроил дебош и пригрозил открыть аварийный выход в полёте. Об этом сообщили пассажиры рейса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Встретил Алексея ещё в аэропорту Варадеро. Он был там в компании троих людей. Они уже были подшофе. В нетрезвом виде они сели», — приводит «Газета.Ru» слова летевшего этим рейсом Романа.

По его словам, дебошир начал вести себя агрессивно из-за замечания бортпроводников после того, как он начал курить прямо на борту самолёта.

«Там много плохих слов было сказано, что они никто, что они должны ему прислуживать, облизывать. Он платит за это полет, они получают за это деньги, что он тут царь и бог, а они, как он выразился, небесные официанты», — добавил Роман.

После этого мужчину просил успокоиться весь экипаж, вспоминает Роман. Однако в какой-то момент Алексей ударил бортпроводника. Через некоторое время мужчина пригрозил тем, что откроет аварийный выход из самолета. После этого дебошира связали и пристегнули.

«Он мешал полёту очень сильно. Он хотел к капитану, потом он требовал, чтобы его посадили в океане. А ещё душил двух проводников. Персонал пытался найти компромисс, но в ответ он только оскорблял всех», — добавил Роман.

По словам другой пассажирки рейса Инны, Алексей требовал от бортпроводников «целовать ему ноги» и «вцепился в горло» мужчины, попросившего его успокоиться.

«Где-то часа через четыре мата, оскорблений и комментариев трое сотрудников попытались его схватить, но не получилось. На седьмом часу, когда уже Алексей перешёл все границы, оскорблял всех и кричал, бортпроводники и другие пассажиры схватили его у аварийного выхода и связали», — рассказала Инна.

До конца полёта авиадебошир лежал связанным на полу, пиная ногами аварийную дверь, плюясь в пассажиров и проводников. По прилёте его передали правоохранителям.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа пассажир авиарейса SU1956 Москва — Астана компании «Аэрофлот» во время полёта устроил дебош на борту воздушного судна. Отмечалось, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. К нему применили меры сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полёта. В аэропорту Астаны дебошира передали под стражу.

18 февраля начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин сообщил, что в 2023 году сотрудники полиции сняли с авиарейсов более 2 тыс. дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам Калинкина, больше всего дебоширов было задержано в аэропортах московского авиаузла, в Санкт-Петербурге и Мурманске. 62 человека из общего числа были привлечены к уголовной ответственности, около 2 тыс. — к административной.