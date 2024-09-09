Бухарест, 9 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны (МНО) Румынии сообщило о найденных обломках якобы российского дрона недалеко от границы с Украиной. Информация об этом опубликована на сайте оборонного ведомства.

Iraqi Media Security Cell

«Группы министерства обороны Румынии, в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации и министерства внутренних дел, обследовали окрестности населённого пункта Периправа в уезде Тулча, где были обнаружены обломки дрона российского происхождения», — говорится в официальном сообщении МНО страны.

Местные источники сообщили, что поисковые операции в районе были организованы после того, как 8 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направившись в сторону Украины. По данным МНО Румынии, в связи с инцидентом в воздух поднимали два истребителя F-16.

На данный момент местные специалисты продолжают проводить дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков БПЛА, включая населённый пункт Караорман вблизи Тулчи.

В оборонном ведомстве также добавили, что обе зоны, где сейчас проводятся поисковые мероприятия, находятся в заболоченных районах, элементы гражданской инфраструктуры не пострадали.

Министерство обороны Румынии ранее уже сообщало о найденных обломках беспилотника, предположительно, российского производства на границе с Украиной. Как уточнили в министерстве, обломки дрона обнаружили в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.

В этой связи румынские власти усилили наблюдение за воздушным пространством. При этом конкретных доказательств румынское министерство не приводит. В Минобороны России также не подтверждали информацию об обломках беспилотника, найденных в Румынии на границе с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, румынские власти неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу страны. Так, в прошлом году сообщалось, что один из дронов якобы упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча. Минобороны Румынии затем опровергло эту информацию. В сентябре 2023 года в уезде Тулча также нашли обломки аппарата, похожего на те, что используют российские военные.