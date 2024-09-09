Осло, 9 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Кит-белуха Хвальдимир, найденный мёртвым у берегов Норвегии, умер не от огнестрельных ранений, пишет газета Barents Observer 9 сентября со ссылкой на заявление местной полиции.

Global Look Press

Рентгеновское исследование не выявило признаков того, что раны в передней части туши появились в результате выстрелов. В теле кита длиной более четырех метров не нашли никаких снарядов.

Полиция заключила, что нет прямых доказательств, указывающих на убийство кита человеком. На его теле есть «совершенно поверхностные» раны, изображения которых ранее попали в СМИ, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2019 года норвежские рыбаки обнаружили белуху в сбруе с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. Местные СМИ окрестили кита Хвальдимиром и предположили, что он сбежал «из российского плена». Норвежское управление рыболовства предупредило, что следует избегать контактов с «китом-шпионом». Отмечалось также, что кит, судя по поведению, привык к людям.

Тушу кита нашли в конце августа. Зоозащитники заявили, что он погиб в водах с интенсивным движением транспорта и вряд ли из-за естественных причин. После изучения травм на теле кита специалисты предположили, что в кита стреляли.