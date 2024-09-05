Осло, 5 сентября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Белого кита Хвальдимира, найденного мёртвым в конце августа у побережья Норвегии, вероятно, застрелили. Об этом 4 сентября сообщила газета Le Figaro.

Stan Shebs Кит-белуха

Уточняется, что сразу две организации по защите животных NOAH и One Whale подали заявление в норвежскую полицию с просьбой начать уголовное расследование по факту гибели морского млекопитающего.

«Травмы кита пугают и не исключают криминального характера. Они шокируют. При появлении подозрения о совершении преступного деяния крайне важно, чтобы полиция вмешалась быстро», — отметила в пресс-релизе лидер NOAH Сири Мартинсен.

Зоозащитники утверждают, что кит Хвальдимир, которого несколько лет назад в шутку прозвали российским китом-шпионом, умер не естественной смертью, а, вероятно, его застрелили. Как отметили специалисты, на момент гибели возраст кита составлял от 15 до 20 лет, животное было молодым и здоровым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело кита-белухи Хвальдимира нашли 31 августа у берегов Норвегии. Он погиб в водах, где наблюдается оживлённое движение транспорта, поэтому решено было сделать вскрытие животного для установления причин его смерти.

Кит-белуха, которого ранее заметили около берегов Норвегии и прозвали «шпионом российского военно-морского флота» из-за надетой на него специальной упряжки, в мае 2023 года был замечен у побережья Швеции. Местные власти наблюдали за ним и приняли меры по его защите.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году, и на нём была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом». При этом в Норвежском управлении рыболовства считают, что кит-белуха вёл себя так, как будто привык к людям.