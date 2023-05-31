Осло, 31 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Кит-белуха, которую ранее заметили около берегов Норвегии и прозвали «шпионом российского военно-морского флота», на днях был обнаружен у побережья Швеции. Об этом 31 мая сообщила американская газета The Washington Post (WP).

Екатерина Булатова ИА REGNUM Белуха (полярный дельфин)

Отмечается, что представители мониторинговой группы OneWhale оповестили власти Швеции о приближении кита в Хуннебостранд, у юго-западных берегов страны, и затем местными властями были приняты меры по наблюдению за ним и его защите.

Белуху прозвали Хвальдимиром (hval — норвежское «кит») в честь президента России Владимира Путина, морское млекопитающее в последнее время стало резко удаляться от своей естественной среды обитания.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году и на нём была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом одной из российских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом».

При этом в Норвежском управлении рыболовства заявили, что считают, что кит-белуха вёл себя так, как будто привык к людям, а потому, по мнению специалистов, мог содержаться в неволе какое-то время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что большая часть нынешней политической и военной элиты Польши глубоко и неизлечимо больна. Ей повсюду мерещатся русские шпионы.