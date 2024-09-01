Осло, 2 сентября, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Тело кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной упряжки, нашли 31 августа у берегов Норвегии. Об этом написала местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.

Marine Mind «Кит-шпион»

«Кит погиб в водах с интенсивным движением транспорта… поэтому мы ожидаем, что это была не естественная смерть», — заявили зоозащитники.

В организации заверили, что будет проведено вскрытие для установления причины смерти всеобщего любимца.

Отмечается, что кит любил плавать в более оживлённых водах, нежели другие белухи, что вызывало обеспокоенность у учёных и активистов.

Как сообщало ИА Регнум, кит-белуха, которого ранее заметили около берегов Норвегии и прозвали «шпионом российского военно-морского флота», в мае 2023 года был замечен у побережья Швеции. Местные власти наблюдали за ним и приняли меры по его защите.

Белуху прозвали Хвальдимиром (hval — норвежское «кит») в честь российского лидера Владимира Путина.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году, и на нём была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом».

При этом в Норвежском управлении рыболовства считают, что кит-белуха вёл себя так, как будто привык к людям, а потому, по мнению специалистов, мог содержаться в неволе какое-то время.

В западных СМИ на фоне шпиономании получили распространение различные теории о применении Россией животных в военных и разведывательных целях. Среди них — идея об использовании «боевых дельфинов».