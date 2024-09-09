Москва, 9 сентября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю, сообщила в своём Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Сентябрь 2024 года в Москве и области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим», — написала она.

Позднякова добавила, что небольшое количество осадков за первую половину сентября также выпадало в 2018 году (4,3 мм) и в 2023 году (3,9 мм).

Как сообщало ИА Регнум, в Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в 29,1 градуса.

2 июля жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году. Из-за этого в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.