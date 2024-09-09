Москва, 9 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Москве врачам стала доступна первая нейросеть для выявления и оценки смещения тел позвонков. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что всего нейросети в лучевой диагностике находят на исследованиях признаки уже 38 патологий. Новый сервис на основе искусственного интеллекта позволяет врачам не пропустить смещение при описании рентгенограмм позвоночника, автоматически проводя необходимые измерения.

«Использование таких технологий не только повышает точность диагностики, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных и уникальных клинических случаях, предоставляя пациентам максимально качественную и своевременную помощь», — добавила она.

В публикации указано, что сейчас при помощи искусственного интеллекта уже обработали более 12 миллионов исследований, а точность диагностики сервисов искусственного интеллекта сопоставима с точностью врачебного исследования.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы и директор столичного центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев рассказал, что за качеством работы алгоритмов следят специалисты, а к работе с реальными исследованиями допускаются только те сервисы, которые удачно прошли все тестирования.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, который включает результаты 800 исследований. При помощи такого набора данных системы автоматического анализа компьютерных томограмм научатся определять переломы костей черепа, внутричерепные кровоизлияния, а также оценивать их тип и множественность.