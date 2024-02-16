Москва, 16 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, включающий результаты 800 исследований, создали в Москве. Он поможет разработчикам тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 16 февраля журналистам.

Известия/Павел Бедняков

Она отметила, что рынок искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении появился в Москве несколько лет назад. Темпы создания уникальных IT-продуктов для медицины растут. В рамках одного из направлений учёные создают обезличенные наборы данных для оценки и тестирования нейросетей.

«Последним из них стал новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям. Он содержит полные результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные с клинической точки зрения признаки, учёт которых может помочь сделать поиск патологий эффективнее», — приводит слова Раковой портал мэрии Москвы.

Создано более 350 датасетов, доступ к 68 из которых открыт. Это поможет разрабатывать качественные сервисы ИИ, добавила заммэра.

С помощью такого набора данных системы автоматического анализа компьютерных томограмм смогут выявлять переломы костей черепа, внутричерепные кровоизлияния, оценивать их тип и множественность. Помимо итогов 800 исследований, база данных содержит текстовые заключения врачей-рентгенологов, сведения о видах кровоизлияний, патологиях, технических характеристиках, пояснил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у медицинских организаций по всей России появился доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ). В частности, медики смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов ИИ, применяемых в Москве.