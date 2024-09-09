Москва, 9 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Уволенный с поста министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Полтавскую область и купил беляш на одном из автовокзалов, сообщает украинское издание «Главком» 9 сентября.

Кадр из видео

Подруга Кулебы Светлана Павелецкая опубликовала в соцсетях кадры с экс-министром и рассказала, что он устроил ей свидание в городе Пирятин и угостил пряником.

«Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине», — отметила Светлана за кадром.

Кулеба заявил, что себе купил «легендарный пирятинский беляш». Такие беляши он в детстве ел на этой станции, когда ездил из города Ромны в Киев на автобусе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада Украины отправила Кулебу в отставку с поста министра иностранных дел. За отставку проголосовали 240 депутатов из 330, ещё один проголосовал против и 45 воздержались. Преемником Кулебы, который возглавлял МИД с 4 марта 2020 года, стал Андрей Сибига.

Кулеба подал в отставку 4 сентября. Днём ранее об уходе с поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Свои посты также покинули глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Кулеба около года пытался удержаться на посту, но глава киевского режима Владимир Зеленский принудил его к отставке, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации британского журнала The Economist, решение назначить Сибигу главой МИД было принято ещё в апреле, когда он стал заместителем министра. Но отставка Кулебы затянулась, так как долгое время этому препятствовали США.