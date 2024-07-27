Киев, 27 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщило 27 июля издание «Страна. ua».

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

В материале отмечалось, что военная машина загорелась в Соломенском районе города. Она была припаркована на улице Ивана Федорова.

Также издание добавило, что в Одессе люди в попытках защитить свои машины от возможных поджогов начали размещать на стёклах записку «не ТЦК». Чаще всего такие надписи замечают на микроавтобусах, так как именно такого типа машины используют сотрудники украинских военкоматов.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время на Украине участились случаи поджогов машин. Местные издания отмечают, что неизвестные выбирают целями машины военных, принимая их за транспорт работников ТЦК. 21 июля в украинской столице подожгли сразу несколько машин, принадлежащих ВСУ. Кроме того, 18 и 17 июля в Одессе от рук поджигателей пострадали два и пять военных автомобилей соответственно.

11 июня украинские издания сообщали, что за один день в трёх регионах страны было совершено три поджога машин военнослужащих. Один из случаев произошёл в Днепропетровске. Там мужчина облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ. Другой случай зафиксировали в Шевченковском районе Киева, где подожгли микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежал военному. Ещё один инцидент зафиксирован в Одессе. Там подожгли находящуюся на балансе ВСУ машину Peugeot.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат, обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет, а также ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы.