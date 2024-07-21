Киев, 21 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Ночью в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — указано в подписи к видеозаписям с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины начало массово сжигать машины военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, например, 18 июля в Одессе неизвестные сожгли два автомобиля, принадлежавшие украинским бойцам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903297" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных

Ещё один инцидент произошёл ночью 17 июля в Одессе. Там неизвестные устроили поджог пяти машин бойцов ВСУ.

11 июня подобные инциденты произошли в трёх регионах Украины. Один из них произошёл в Днепропетровске. В ходе него мужчина облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат, обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет, а также ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы.