Одесса, Украина, 29 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На Украине задержали шестерых курьеров, подозреваемых в поджогах 15 автомобилей военных. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

UA. National. Police

Отмечается, что подозреваемыми оказались курьеры по доставке еды от 18 до 24 лет. По информации украинских правоохранителей, задержанные находили автомобили во время объезда на скутерах. Поджоги они снимали на видео. Во время следственных мероприятий у подозреваемых изъяли зажигательные смеси. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, В последнее время на Украине участились случаи поджогов машин. Украинские СМИ пишут, что злоумышленники выбирают в качестве целей машины военных. Так, 28 июля в Одессе подожгли автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Она была припаркована на улице Ивана Федорова.

Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в Киеве подожгли сразу несколько машин ВСУ. До этого в Одессе от рук поджигателей пострадали пять военных автомобилей.